Петербург занял 2 место по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург занял 2 место по заболеваемости коронавирусом за сутки в России
В Петербурге выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 4 июля, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 253 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 248. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 328 человека с коронавирусом, а следующей идет Московская область с 193 новых ковид-пациентами.

За день в Петербурге выздоровели 91 человек, госпитализировали 35 местных жителей, скончались девять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Российским туристам с 15 июля разрешат пересекать границу с Финляндией на машине
В Петербурге построят складской комплекс для фармацевтической компании Solopharm
В России за сутки коронавирусом заразились 2,8 тысячи человек
В Ленобласти коронавирусом за сутки заразились 32 человека
Петербург занял 2 место по заболеваемости коронавирусом за сутки в России
«Фольксваген» вылетел с дороги в озеро Вуокса, погибла пожилая ...
Школьника сбили на пешеходном переходе на проспекте Луначарского
ТЭК будет проводить испытания теплосетей в пяти районах Петербурга до 8 июля