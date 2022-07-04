Петербург занял 2 место по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 4 июля, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 253 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 248. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 328 человека с коронавирусом, а следующей идет Московская область с 193 новых ковид-пациентами.

За день в Петербурге выздоровели 91 человек, госпитализировали 35 местных жителей, скончались девять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца года в Петербурге испытают препарат от COVID-19 на основе антител.