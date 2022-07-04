Школьника сбили на пешеходном переходе на проспекте Луначарского

Школьника сбили на пешеходном переходе на проспекте Луначарского
Школьника сбили на регулируемом пешеходном переходе. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Отечественная легковушка сбила 12-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла накануне в 19:30 на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского. «Лада Веста», поворачивая с Культуры на Луначарского, сбила школьника, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора.

Юный пешеход госпитализирован в детскую больницу с закрытым переломом костей левой голени. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Машину вел 36-летний автомобилист, за плечами которого ни одного штрафа за нарушение ПДД. Проводится проверка, полиция разбирается во всех обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель трактора умер за рулем и устроил массовое ДТП на Кубинской.

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Школьника сбили на пешеходном переходе на проспекте Луначарского
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