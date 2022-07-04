В Петербурге организуют сбор помощи для подготовки школьников Донбасса к учебному году

В Петербурге организуют сбор помощи для подготовки школьников Донбасса к учебному году. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В Петербурге организуют сбор помощи для подготовки школьников Донбасса к учебному году. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

«Единая Россия» откроет в Петербурге пункты приема одежды, обуви, тетрадей и канцелярских принадлежностей для школьников Донбасса.

Как сообщил секретарь петербургского отделения партии Сергей Боярский, в этом году единороссы решили провести традиционную акцию «Помоги собраться в школу» для детей из Донецкой и Луганской народных республик.

«Школьники в ДНР и ЛНР находятся сегодня в особенно сложных условиях. Населенные пункты возвращаются к мирной жизни и детям, пережившим трудные времена, нужна наша поддержка. «Единая Россия» в Санкт-Петербурге поможет ребятам из городов и сел Донбасса собраться в школу», — отметил Боярский.

Сбор необходимых вещей уже начался в Московском районе. Школьникам понадобятся одежда и обувь, портфели, канцелярские принадлежности, учебники и тетради. В ближайшее время пункты приема откроют по всему городу.

Боярский подчеркнул, что Северная столица уже не раз доказала, что умеет прийти на выручку в нужный момент. По его словам, «Единая Россия» примет непосредственное участие в сборе и поможет с доставкой вещей в гуманитарные центры партии на Донбассе.

Партия с начала проведения спецоперации оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛДНР. Региональные отделения доставили в народные республики уже почти 10 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе более 300 тонн медикаментов.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают во всех районах Петербурга. В волонтерский центр «ЕР» на Конногвардейском бульваре, 4, можно принести продукты и предметы первой необходимости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург поможет Мариуполю с вольерами для бездомных собак.