Еще 251 человек, заразившейся коронавирусом, появился в Петербурге за сутки

Еще 251 человек, заразившейся коронавирусом, появился в Петербурге за сутки. Фото: Pxhere

Еще 251 человек, заразившейся коронавирусом, появился в Петербурге за сутки. Фото: Pxhere

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 251 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 76 человек, выздоровели – 367, умерли – 7. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 537 763 местных жителя, вылечились — 1 500 987 человек, а общее число жертв достигло 34 168. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 339 человек. На третьем месте Московская область — 185 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге сохранили обязательное требование по вакцинации от коронавируса для госслужащих несмотря на отмену большинства ковид-ограничений.