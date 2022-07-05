Пенсионерка с Энтузиастов продала дачу и квартиру, а спустя 10 лет потеряла все 7,5 млн

Пенсионерка с Энтузиастов продала дачу и квартиру, а спустя 10 лет потеряла все 7,5 млн. Фото: PXhere

Пенсионерка с Энтузиастов продала дачу и квартиру, а спустя 10 лет потеряла все 7,5 млн. Фото: PXhere

Около 10 лет назад женщина продала свое имущество и получила за него крупную сумму денег, которую позже потеряла из-за мошеннических действий злоумышленников.

В правоохранительные органы сообщение об инциденте поступило в ночь с 4 на 5 июля в 23:14. Женщина 1945 года, проживающая в данный момент на проспекте Энтузиастов, рассказала, что 10 лет назад продала дачу в поселке Сосново и квартир на Брянцева в Петербурге.

Позже, спустя время, как стало известно Gazeta.SPB, пенсионерке на мобильный телефон с разных номеров поступали звонки от неизвестных женщин, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности банка, -они называли себя Анна и Наталья. Злоумышленницы сообщали, что на счете женщины происходит несанкционированные списание денежных средств. С целью обезопасить денежные средства, по словам мошенниц, ей необходимо было перевести деньги на безопасный счет. Так пенсионерка и поступила.

В результате женщина лишилась 7 654 096 рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге правоохранители завершили расследование мошенничества с продажей путевок в несуществующий санаторий на Черном море.