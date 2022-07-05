Петербург попал в пятерку самых эффективных регионов по реализации промышленной политики

Петербург попал в пятерку самых эффективных регионов по реализации промышленной политики. Фото: Unsplash

Петербург попал в пятерку самых эффективных регионов по реализации промышленной политики. Фото: Unsplash

Северная столица вошла в топ лучших по стране с индексом промышленного производства в 107,5%.

По результатам исследования Минпромторга России, Петербург занял 5 место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики за 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, совместно с сообществом города при поддержке Минпромторга была принята промышленная политика Петербурга до 2025 года. Таким образом, правительство города выстроило систему новых подходов к поддержке предприятий.

Отмечается, что главным результатом новой политики стал рост объема инвестиций в промышленность. За прошлый год он вырос в 1,7 раза в сравнении с 2020 годом и составил 100 млрд рублей, подчеркнул Беглов.

Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге по итогам 2021 года составил 107,5%,что опередило общероссийский показатель — 105,3%.

Ранее azeta.spb.ru писала, что промышленность Петербурга зависит от импортной составляющей в диапазоне от 10% до 70%.