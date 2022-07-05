Главгосэкспертиза разрешила построить «Зоопарк» в Петербурге

Главгосэкспертиза разрешила построить &#171;Зоопарк&#187; в Петербурге
Главгосэкспертиза разрешила построить "Зоопарк" в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице появится еще одна станция метро, — «Зоопарк». Ее строительство уже одобрила Главгосэкспертиза.

Известно, что новая станция получила интересное название «Зоопарк», или она еще известна как «Планерная». Об этом сообщает 78.ru.

Новая станция продлит «зелёную» ветку петербургского метрополитена. Станет длиннее маршрут участка Невско-Василеостровской линии от станции «Беговая» до нового «Зоопарка».

В скором времени специалисты начнут подготовительный этап строительства.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург вошел в топ лучших по стране с индексом промышленного производства в 107,5%. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, совместно с сообществом города при поддержке Минпромторга была принята промышленная политика Петербурга до 2025 года. Таким образом, правительство города выстроило систему новых подходов к поддержке предприятий.

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