В Петербурге подтвердили 259 новых случаев коронавируса

В Петербурге подтвердили 259 новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 259 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 50 человек, выздоровели – 244, умерли – восемь. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 538 022 местных жителя, вылечились — 1 501 231 человек, а общее число жертв достигло 34 176. Об этом сегодня, 6 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 555 человек. На третьем месте Московская область — 194 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах.

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