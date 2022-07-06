В России за сутки коронавирусом заразились 3 150 человек

В России за сутки коронавирусом заразились 3 150 человек
В России зафиксировали новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 150 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 448 451. Об этом стало известно сегодня, 6 июля.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 278 человек, скончались 44 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 398 граждан. Накануне выздоровели 3 437 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 877 013.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 555 человек. На третьем месте Московская область — 194 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах.

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В России за сутки коронавирусом заразились 3 150 человек