У метро «Проспект Большевиков» мужчину одним ударом отправили в реанимацию с пробитым черепом

В Невском районе после драки с неизвестным госпитализировали мужчину с пробитой головой.

Пострадавшего госпитализировали днем 5 июля от дома 20 по улице Коллонтай, где находится станция метро «Проспект Большевиков». Врачи Мариинской больницы диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной и лобной кости. Он в тяжелом состоянии. О пациенте медики сообщили в полицию.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия и установили, что потерпевший был избит неизвестным мужчиной, который нанес ему один удар кулаком по голове.

Проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются, злоумышленника разыскивают.

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