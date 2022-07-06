Три университета в Петербурге получат по 84,5 млн рублей на создание инженерных школ

Гранты на создание инженерных школ получат ИТМО, Политех и Морской технический. Фото: unsplash

Гранты на создание инженерных школ получат ИТМО, Политех и Морской технический. Фото: unsplash

Три петербургских университета получат федеральный грант в размере 84,5 миллиона рублей на создание передовых инженерных школ.

ИТМО, Политехнический университет Петра Великого и Морской технический университет на полученные средства создадут школы, ориентированные на опережающую подготовку высоко-квалифицированных инженерных кадров с учетом запроса отрасли.

Как сообщил губернатор Александр Беглов, школы будут выпускать специалистов новой формации, которые свободно ориентируются в цифровых технологиях и уверенно внедряют исследовательские решения в важных отраслях промышленности.

Партнерами петербургских инженерных школ станут такие высокотехнологичные компании, как «Росатом», «Ростех», «Газпром Нефть», «Татнефть», «Объединённая судостроительная корпорация» и другие.

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