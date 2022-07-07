Петербург сохраняет 2 место по новым случаям заболевания COVID-19

Петербург сегодня вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 7 июля, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 266 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 259. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 607 человек с коронавирусом, а следующей идет Московская область с 217 новых ковид-пациентами.

За день в Петербурге выздоровели 262 человека, госпитализировали 62 местных жителей, скончались семь петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах.