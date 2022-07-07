В Ленобласти выявили 34 случая коронавируса за сутки

В Ленобласти выявили 34 случая коронавируса за сутки
Новые случаи коронавируса выявили в Ленобласти. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 34 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 979 местных жителей. Всего выздоровели 184 702 пациента, в том числе 76 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург снова занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 607 человек. На третьем месте Московская область — 217 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах.

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