В России за сутки коронавирусом заразились 3,3 тысячи человек

В России за сутки коронавирусом заразились 3,3 тысячи человек
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 359 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 451 810. Об этом стало известно сегодня, 7 июля.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 272 человека, скончались 52 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 450 граждан. Накануне выздоровели 3 178 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 880 191.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург снова занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 607 человек. На третьем месте Московская область — 217 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах.

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