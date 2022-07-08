В аэропорту Пулково в пятницу задержали шесть рейсов и два отменили

В аэропорту Пулково в пятницу задержали шесть рейсов и два отменили
В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

В пятницу, 8 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны шесть авиарейсов и два отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании FlyOne Armenia до Еревана, запланированный на 11:30, а также самолет перевозчика «Уральские авиалинии» до Москвы (17:45).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Ставрополя, Калининграда, Оша, Якутска, Антальи, Москвы.

С опозданием вылетит рейс до Ставрополя, который должен был покинуть Северную столицу в 11:05, но его отложили до 11:45. Вылет рейса до Калининграда перенесли с 12:35 на 16:00. Также задерживается рейс до Оша — пассажиры улетят не в 14:10, а в 18:20. Рейс до Якутска, запланированный на 14:40, вылетит завтра в 7:30.

Вылет рейса до Антальи отложили с 15:30 до 16:55, до Москвы — с 16:25 до 17:35.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за июнь из Пулково в путешествие отправились 1,5 тысячи животных.

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