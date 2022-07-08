В Петербурге за сутки выявили 273 заболевших коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 273 заболевших коронавирусом
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 273 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 78 человек, выздоровели – 235, умерли – четыре. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 538 561 местный житель, вылечились — 1 501 728 человек, а общее число жертв достигло 34 187. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург опустился на третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 556 человек. А на втором месте Северную столицу сместила Московская область — 279 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах.

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