Петербург опустился на 3 место по новым случаям заболевания COVID-19

Петербург сегодня сместился со второго место на третье среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 8 июля, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 273 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 266. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Московскому региону: в столице за минувшие 24 часа зафиксировали 556 человек с коронавирусом, а на второе место поднялось Подмосковье, где выявили 279 новых случаев

За день в Петербурге выздоровели 235 человек, госпитализировали 78 местных жителей, скончались четыре петербуржца с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы теперь могут навещать пациентов в стационарах.