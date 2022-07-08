На 8 июля 2022 года за участников конкурса отдано свыше 9 000 голосов потребителей.

На 8 июля 2022 года за участников конкурса отдано свыше 9 000 голосов потребителей. Фото: предоставлено организатором

На 8 июля 2022 года за участников конкурса отдано свыше 9 000 голосов потребителей. Фото: предоставлено организатором

Нарушений правил голосования со стороны участников не выявлено, все отданные голоса признаны. Потребительское голосование в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» идет с 11 мая по 16 сентября 2022 года на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса портала Большой Сервер Недвижимости bsn.ru по единым спискам и правилам: 1 ip-адрес — 1 участник — 1 голос.

На конкурс представлены представлены 68 строительных компаний, 44 риэлторских агентства, 20 банков и 138 строящихся и построенных жилых комплексов в четырех классах, а также 43 управляющие компании, 24 строящихся и построенных комплексов апартаментов и 28 строящихся и построенных проектов загородного строительства. Интернет-голосование идет в 14-ти номинациях:

«Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»

«Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области»

«Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге»

«Лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Санкт-Петербурге»

«Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»

«Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области»

«Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

«Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

«Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

«Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

«Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

«Лучший реализованный проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

«Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге»

«Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге»

Ознакомиться со списками участников в номинациях и проголосовать за лучших можно, пройдя по ссылкам:

На сайте Конкурса https://doveriekonkurs.ru/golosovanie/

— На сайте соорганизатора Большого Сервера Недвижимости https://www.bsn.ru/konkurs_doverie_potrebiteley_20

По итогам потребительского голосования после 16 сентября все голоса суммируются, и в каждой номинации для участия в финале выбираются компании и проекты, набравшие максимальное число голосов.

Выход участника конкурса в финал зависит только от числа голосов, которые за него отдадут потребители.

Чтобы привлечь к голосованию лояльных к компании потребителей, участники могут разместить знак участника и кнопку конкурса на своих сайтах и в соцсетях, Ознакомиться с правилами голосования можно, пройдя по ссылке https://doveriekonkurs.ru/pravila-golosovanija/