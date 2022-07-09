В Пулково 9 июля пару рейсов отменили на вылет

Также еще парочка самолетов отправятся из Пулково позже запланированного изначально.

В субботу, 9 июля, из петербургского аэропорта Пулково 4 самолета отклонятся от изначального расписания, 2 из которых не отправятся в путь вовсе, а еще 2 задержатся до отправления.

Отмененные рейсы пришлись на самую раннюю половину дня, точнее на то время, которое еще можно считать ночью. Первый рейс — «Петербург — Душанбе» — не был выполнен в 00:25 ночи, а второй самолет, запланированный на отправку в Анталью, не полетел в 01:25.

Из задержанных сегодня позже отправится самолет в Сочи, — вместо 08:20 он полетит в 13:20 дня. Такая же ситуация обстоит с рейсом «Петербург — Даламан», — он отправится в 16:20 вместо 15:30.

Все остальные самолеты, согласно онлайн-табло аэропорта, вылетят вовремя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 июля в петербургском аэропорту Пулково были задержаны шесть авиарейсов и два отменены.