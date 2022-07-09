На Ленинском проспекте неизвестные с ножом похитили пистолет у защищавшегося им петербуржца

На Ленинском проспекте неизвестные с ножом похитили пистолет у защищавшегося им петербуржца. Фото: "Яндекс.Карты"

На Ленинском проспекте неизвестные с ножом похитили пистолет у защищавшегося им петербуржца. Фото: "Яндекс.Карты"

В Кировском районе конфликт между группой неизвестных и 34-летним мужчиной перерос в драку с использованием ножа и огнестрельного оружия.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло у дома 131 по Ленинскому проспекту. В экстренные службы сообщение об инциденте поступило около 19:37.

По прибытию на место происшествия правоохранители установили, что между 3 неизвестными и и пострадавшим произошел конфликт, переросший в драку. Один из нападавших достал нож, на что петербуржцев в качестве защиты выстрелил в воздух из пневматического пистолета, а затем в сторону нападавших, так как те и не думали останавливаться и продолжали избивать петербуржца. После неизвестные забрали у мужчины его пистолет и скрылись с места происшествия.

С места преступления изъяли гильзы, пластиковую бутылку, нож и следы рук. На злоумышленников составлена ориентировка, ведутся поиски. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пожилой мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета со второго этажа.