В Петербурге ищут пассажира, угнавшего у таксиста автомобиль во время поездки

В Петербурге ищут пассажира, угнавшего у таксиста автомобиль во время поездки
В Петербурге ищут пассажира, угнавшего у таксиста автомобиль во время поездки. Фото: Unsplash

Одному из петербургским таксистов попался слишком самостоятельный пассажир, который какую-то часть пути проделал с водителем, а после отправился в путь самостоятельно, предварительно высадив таксиста из салона.

Черная «Тойота Камри» стоимостью 2,5 млн была угнана пассажиром в ночь с 8 на 9 июля. Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию обратился сам таксист, 49-летний житель Ленобласти, который рассказал, что ночью он взял пассажира у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте, его необходимо было отвезти на Наличную. До Васильевского острова дорога шла хорошо, но потом у «Приморской» что-то пошло не так, и клиент решил дальше ехать на машине таксиста без него самого.

В ход был введен план «Перехват». После у дома 28 по улице Кораблестроителей автомобиль нашелся, но без злоумышленника.

Как сообщает «Фонтанка», личность пассажира установлена. Полицейские ищут 24-летнего жителя Петербурга, приехавшего из Чечни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полицейский Дмитрий Курасов в Петербурге попал под подозрение во взяточничестве.

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