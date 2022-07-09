В Петербурге ищут пассажира, угнавшего у таксиста автомобиль во время поездки

Одному из петербургским таксистов попался слишком самостоятельный пассажир, который какую-то часть пути проделал с водителем, а после отправился в путь самостоятельно, предварительно высадив таксиста из салона.

Черная «Тойота Камри» стоимостью 2,5 млн была угнана пассажиром в ночь с 8 на 9 июля. Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию обратился сам таксист, 49-летний житель Ленобласти, который рассказал, что ночью он взял пассажира у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте, его необходимо было отвезти на Наличную. До Васильевского острова дорога шла хорошо, но потом у «Приморской» что-то пошло не так, и клиент решил дальше ехать на машине таксиста без него самого.