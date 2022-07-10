Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро восстановлено

В Санкт-Петербурге фиолетовая ветка петербургского метрополитена вернулась к своему привычному режиму работы.

Сегодня, 10 июля, было изменено движение поездов метрополитена на участке Линии 5. Пассажиров информировали, что причиной ограничения движения от станции «Шушары» до «Садовой», «Чкаловской» и «Крестовского острова» является неисправность состава.

Сейчас, согласно сообщению в официальном Telegram-канале петербургской подземки, движение на Линии 5 восстановлено, работа составов осуществляется в полном объеме.

До этого с 11 часов утра движение осуществлялось сначала только на участке от «Шушар» до «Садовой», а с 11:12 — до «Чкаловской». Начиная с 11:23 — движение открылось до «Крестовского острова».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 июля станция метро «Зенит» не работала с 16:00 как на вход, так и на выход из-за проведения Суперкубка России по футболу.