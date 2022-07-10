В Волховском районе молодой автомобилист сбил лежащего на проезжей части человека

В ночь с 9 на 10 июля на трассе «Кола» по дороге от Лодейного Поля в Петербург произошло смертельное ДТП с участием молодого водителя и мужчины, который почему-то лежал на проезжей части.

В настоящий момент все обстоятельства устанавливаются. Как стало известно Gazeta.SPB, около 01:10 в правоохранительные органы очевидцы сообщили о ДТП. Выяснилось, что 21-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», совершил наезд на 72-летнего пенсионера из поселка Селиваново, который лежал на проезжей части.

В результате от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Известно, что молодой водитель за 2022 год привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей, а в 2021 году у него тоже было отмечено очень много нарушений.

В настоящий момент все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области 11 июля на 45 минут перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».