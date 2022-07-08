В понедельник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»

В Ленинградской области 11 июля на 45 минут перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, в связи с разводкой Ладожского моста, в понедельник в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

В период с 15:00 до 15:45 произведут разводку Ладожского моста, расположенного рядом с деревней Марьино в Кировском районе. Это будет сделано для того, чтобы вверх по реке прошла баржа — буксирный состав МБ-1204 + «Александрит» с максимальным высотным габаритом 23,9 метра .

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с 1 августа закроются шесть автостоянок. Со следующего месяца в Петербурге прекратят работу шесть автостоянок: одна перехватывающая и пять городских.