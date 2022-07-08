В Петербурге с 1 августа закроются шесть автостоянок

Шесть стоянок закроют с 1 августа. Фото: комитет по транспорту

Шесть стоянок закроют с 1 августа. Фото: комитет по транспорту

Со следующего месяца в Петербурге прекратят работу шесть автостоянок: одна перехватывающая и пять городских.

В городском комитете по транспорту информируют, что с 1 августа закрываются стоянки на проспекте Маршала Жукова неподалеку от дома №5, лит. А по Кронштадтской улице; на Толмачевской улице рядом с домом 7, лит. В по Стартовой улице; на

Витебском проспекте юго-восточнее пересечения со Звездной улицей; на Переведенской улице в Шушарах (территория Пулковское); напротив дома №179 по проспекту Народного Ополчения, у дома №30 по Синопской набережной.

Автомобилистов призвали быть внимательными и заранее планировать маршруты следования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 1 июля новая зона платной парковки начала работать в центре Петербурга.