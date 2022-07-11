В расписании самолетов Пулково на 11 июля 6 задержанных рейсов

Из петербургского аэропорта Пулково с задержкой 11 июля вылетят 6 самолетов, также вовсе отменены 5 рейсов.

Первый рейс не состоялся в 03:05, — самолет должен был отправиться в Анталью. По такому же направлению не полетело воздушное судно и в 07:30.

На 11:30 было запланировано путешествие в Ереван, однако рейс также отменили. Следующим на очереди отмененных самолетов маршрут «Петербург — Ларнака» на 14:55, а также маршрут «Петербург — Махачкала» на 21:15.

Позже запланированного вылетит 6 самолетов. Так, вместо 06:30 в 08:10 отправили судно в Сочи, вместо 13:05 в 13:55 планируют запустить рейс в Анталью. По аналогичному направление самолет перенесли и с 13:35 на 14:10. Рейс «Петербург — Ош» теперь отправится в 15:40 вместо 14:25. В 15:55 не вылетит самолет в Душанбе, — вместо этого он отправится в 16:30. Судьба перенесенных рейсов застигла и рейс «Петербург — Сочи» на 18:45, — теперь самолет вылетит в 19:50.

Все остальные рейсы, согласно онлайн-табло аэропорта, отправятся в путь по расписанию.

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