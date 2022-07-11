Петербургским НКО направят 150 млн на экскурсии для школьников

В Петербурге было подписано постановление, по которому будут предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим учреждениям с целью организации туристско-экскурсионных поездок для школьников.

О планируемом выделении средств на экскурсии для учащихся рассказали в пресс-службе Смольного. Отмечается, что субсидии предоставят на конкурсной основе. В 2022 году из бюджета города на соответствующие цели хотят дать 150 миллионов рублей. Экскурсии будут организованы для 30 000 учеников петербургских школ.

Согласно постановлению предусматривается субсидирование проекта «Юный путешественник Санкт-Петербурга», включающий в себя организацию тематических экскурсионных поездок по городу для учащихся петербургских школ пятых-восьмых и десятых классов по направлениям культурно-исторической тематики.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские власти финансово способствуют проведению мероприятий в сфере делового туризма.