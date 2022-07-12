В Ленобласти зафиксировали 48 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти зафиксировали 48 случаев коронавируса за сутки
Выявлены новые случаи коронавируса. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 48 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 188 местных жителей. Всего выздоровели 185 024 пациента, в том числе 36 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 492.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 559 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 186 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России до максимума с февраля подскочил коэффициент распространения COVID-19.

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