В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за дождя и грозы 12 июля

Дождь, ветер и гроза устроят опасную погоду в Северной столице во вторник, 12 июля.

По данным Гидрометцентра, сегодня с 15:00 до 23:00 в городе будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Его объявили в связи с сильными дождями, ветром и грозой, которые ожидаются во второй половине дня.

Как уточнили в пресс-службе городского правительства, «оранжевый» — это уровень опасности, означающий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

К петербуржцам обратились с просьбой проявлять особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что циклон «Зельда» устроит в Петербурге грозу и жару до +30 градусов. Всего за сутки в Северной столице может выпасть до 13 мм осадков, в Ленобласти — до 18 мм. Вместе с дождем и грозой в Петербурге ожидается жара до +30 градусов. В Ленобласти воздух может прогреться до +31 градуса.