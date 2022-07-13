В Петербурге станция метро «Нарвская» закрывает свои двери 16 и 17 июля

В Петербурге станция метро &#171;Нарвская&#187; закрывает свои двери 16 и 17 июля
В Петербурге станция метро "Нарвская" закрывает свои двери 16 и 17 июля. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Станция петербургского метрополитена «Нарвская» временно меняет свой режим работы из-за продолжающегося капитального ремонта эскалатора. В ближайшие выходные она будет закрыта как на вход, так и на выход.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что в субботу и воскресенье, а именно 16 и 17 июля, станция «Нарвская» будет закрыта для входа и выхода пассажиров.

В метрополитене извинились перед пассажирами за доставленные неудобства и попросили заранее планировать маршрут поездок.

До этого gazeta.spb.ru писала, что капитальный ремонт эскалатора на станции метро «Нарвская» с 14 июня по 19 августа в рабочие дни меняет ее режим работы. Так, по рабочим дням с 8:10 до 9:10 вход в вестибюль будет закрыт. В период с 16:45 до 19:00 на станцию можно будет зайти в ограниченном режиме.

ГУП "Петербургский метрополитен" нарвская новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Комитет по транспорту расширил парковочное разрешение жителя центра Петербурга
В Петербурге станция метро «Нарвская» закрывает свои двери 16 и 17 июля
В Ломоносовском районе петербурженка на «Мазде» влетела в ...
МЧС России рассказали, сколько человек в Петербурге утонуло с начала ...
Петербуржцам рассказали, где 16 июля можно обменять цветы, одежду и книги
В Петербурге молодой человек смог стать автогонщиком несмотря на ДЦП
Солист группы «Руки Вверх!» рассказал о предстоящем концерте в Петербурге и ...
В Ленобласти за сутки медики нашли 55 заболевших COVID-19