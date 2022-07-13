В Петербурге станция метро «Нарвская» закрывает свои двери 16 и 17 июля

Станция петербургского метрополитена «Нарвская» временно меняет свой режим работы из-за продолжающегося капитального ремонта эскалатора. В ближайшие выходные она будет закрыта как на вход, так и на выход.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что в субботу и воскресенье, а именно 16 и 17 июля, станция «Нарвская» будет закрыта для входа и выхода пассажиров.

В метрополитене извинились перед пассажирами за доставленные неудобства и попросили заранее планировать маршрут поездок.

До этого gazeta.spb.ru писала, что капитальный ремонт эскалатора на станции метро «Нарвская» с 14 июня по 19 августа в рабочие дни меняет ее режим работы. Так, по рабочим дням с 8:10 до 9:10 вход в вестибюль будет закрыт. В период с 16:45 до 19:00 на станцию можно будет зайти в ограниченном режиме.