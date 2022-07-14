Пара самолетов не были отправлены из Пулково 14 июля

Пара самолетов не были отправлены из Пулково 14 июля. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пара самолетов не были отправлены из Пулково 14 июля. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В четверг, 14 июля, из петербургского аэропорта Пулково в путь не отправились 2 самолета, еще пара рейсов вылетят позже, чем планировалось.

По данным онлайн-табло аэропорта, уже не состоялись рейсы в Ереван и в Самарканд. Первый был установлен на 02:40, а второй — на 04:45.

Также перенесли отправление воздушного транспорта по направлениям «Петербург — Сочи» и «Петербург — Ош». Теперь вместо 09:05 авиарейс в Сочи должен состояться в 10:25. В свою очередь в Ош самолет отправится 12:30 вместо 11:45.

Все остальные воздушные суда, согласно данным расписания, вылетят по расписанию. Все изменения доступны на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском аэропорте задержали мужчину, прибывшего из Душанбе, который хотел пронести около тысячи кепок «известных брендов» для продажи.