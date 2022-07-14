В Петербурге задерживаются электрички из-за сбитого у Новой Деревни человека

В Санкт-Петербурге утром 14 июля задержка электричек составляет от 15 минут до часа из-за сбитого на перегоне Новая Деревня — Лахта человека.

В четверг около 6:47 между станциями Новая Деревня и Лахта был сбит человек. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Отмечается, что человек оказался под составом из-за нарушения правил безопасности. Сейчас выясняется его состояние.

В настоящий момент выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге под электричку между станциями Удельная и Ланская попал мужчина. В результате инцидента он остался без ноги. По словам очевидца, около 17:30 он услышал протяжный гудок поезда, после чего было резкое торможение с запахом перегретого металла. Мужчине отсекло ногу чуть ниже колена. Его достали и отнесли в реанимационный автомобиль.