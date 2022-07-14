В ночь на 14 июля жители Петербурга наблюдали яркое и притягательное суперлуние

В ночь на 14 июля жители Петербурга наблюдали яркое и притягательное суперлуние. Фото: Telegram-канал "Астро Фото Болото. Северной сияние и не только"

В ночь на 14 июля жители Петербурга наблюдали яркое и притягательное суперлуние. Фото: Telegram-канал "Астро Фото Болото. Северной сияние и не только"

С 13 на 14 июля петербуржцы стали свидетелями самой яркой и полной луны 2022 года.

Известно, что в минувшую ночь луна подошла к Земле максимально близко за год, — примерно на 367 тысяч километров. Суперлуние происходит тогда, когда Луна подходит к Земле по орбите ближе чем на 362 тысячи километров.

Некоторые горожане смогли запечатлеть красотку и притягательность повисшего в небе огромного светящегося круга. Своими снимками очевидцы поделились в Telegram-канале «Астро Фото Болото. Северное сияние и не только».

Интересно, что в 2022 году суперлуние совпало с полнолунием, поэтому в небе и горел огромный круглый диск.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне в 2022 году смогут увидеть восемь астрономических явлений. Солнечное затмение, например, пройдет 25 октября, а лунное затмение ожидается 8 ноября 2022 года.