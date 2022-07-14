В Петербурге 66 школ получили гранты по 15 млн на создание лабораторий для будущих профессий

Школы Петербурга получили финансирование на закупку современного оборудования, 14 июля им были выданы соответствующие сертификаты. Учреждения начнут работать с учениками по новым предпрофессиональным программам подготовки.
Всего на конкурс отправили 163 заявки, среди которых наибольшее количество обращений было подано по направлениям — инженерный класс, гуманитарно-технологический класс, химико-биологический класс и медиакласс. В результате финансирование получили 66 школ.
Сумма гранта на одну образовательную организацию составляет 15 млн 150 тысяч рублей. Средства выделены государством на создание в школах лабораторий для будущих профессий.
«Каждая из 163-х заявок внимательно изучалась экспертами. К работе были привлечены партнерские вузы и работодатели», — отметила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.
Отмечается, что грантовый конкурс правительство города проводит уже второй раз. По словам Потехиной, первые 33 школы начали заниматься профессиями уже в 2021 году, тогда на создание лабораторий было выделено 450 млн. В этом году на создание образовательных полигонов правительство направило почти миллиард.
Полтора года назад в Петербурге была запущена новая система предпрофессиональной подготовки — программа ПрофСтарт, в рамках которой школы создают профильные классы по востребованным, высокотехнологичным компетенциям.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге будут предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим учреждениям с целью организации туристско-экскурсионных поездок для школьников.