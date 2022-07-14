В Петербурге 66 школ получили гранты по 15 млн на создание лабораторий для будущих профессий

В Петербурге 66 школ получили гранты по 15 млн на создание лабораторий для будущих профессий
Более 65 петербургских школ получат гранты по 15 млн. Фото: пресс-служба Смольного

Школы Петербурга получили финансирование на закупку современного оборудования, 14 июля им были выданы соответствующие сертификаты. Учреждения начнут работать с учениками по новым предпрофессиональным программам подготовки.

Всего на конкурс отправили 163 заявки, среди которых наибольшее количество обращений было подано по направлениям — инженерный класс, гуманитарно-технологический класс, химико-биологический класс и медиакласс. В результате финансирование получили 66 школ.

Сумма гранта на одну образовательную организацию составляет 15 млн 150 тысяч рублей. Средства выделены государством на создание в школах лабораторий для будущих профессий.

«Каждая из 163-х заявок внимательно изучалась экспертами. К работе были привлечены партнерские вузы и работодатели», — отметила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Отмечается, что грантовый конкурс правительство города проводит уже второй раз. По словам Потехиной, первые 33 школы начали заниматься профессиями уже в 2021 году, тогда на создание лабораторий было выделено 450 млн. В этом году на создание образовательных полигонов правительство направило почти миллиард.

Полтора года назад в Петербурге была запущена новая система предпрофессиональной подготовки — программа ПрофСтарт, в рамках которой школы создают профильные классы по востребованным, высокотехнологичным компетенциям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге будут предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим учреждениям с целью организации туристско-экскурсионных поездок для школьников.

Ирина Потехина новости СПб финансирование школы


 

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