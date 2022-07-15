В петербургском аэропорту Пулково 15 июля только 2 отмененных рейса

В петербургском аэропорту Пулково 15 июля только 2 отмененных рейса
В петербургском аэропорту Пулково 15 июля только 2 отмененных рейса. Фото: "ВВСС"

В пятницу, 15 июля, в петербургском аэропорту Пулково только 2 отмененных самолета. Все остальные рейсы должны вылететь без задержек и отмен.

По данным онлайн-табло, почти все рейсы сегодня состоятся. Не отправятся в путешествие только 2 воздушных судна.

Речь идет о самолете до Еревана от авиакомпании FlyOne Armenia и воздушном судне до Москвы от Уральских Авиалиний. Первый по расписанию должен был вылететь в 11:30, а второй — в 17:45.

Однако другие самолеты по указанным направлениям сегодня все же вылетят. Все изменения, если они появятся, будут представлены на сайте аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в аэропорту Петербурга задержали мужчину, прибывшего из Душанбе, который хотел пронести около тысячи кепок «известных брендов» для продажи. Позже выяснилось, что все 939 головных уборов различных размеров и моделей оказались подделками.

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