С маршрутами новых петербургских автобусов помогают разобраться волонтеры

С маршрутами новых петербургских автобусов помогают разобраться волонтеры
С маршрутами новых петербургских автобусов помогают разобраться волонтеры. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Волонтеры транспортной реформы помогают петербуржцам разобраться в новой маршрутной сети.

Сегодня стартовал третий, заключительный, этап транспортной реформы. На улицах Петербурга можно встретить волонтеров, которые помогают жителям города ориентироваться в новых автобусных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Отмечается, что добровольцы будут дежурить на остановках в течение нескольких дней. В утренние часы пик горожанам расскажут об изменениях и при помощи размещенных на остановках схем и сервиса «Яндекс Карты» помогут построить удобный маршрут из пункта «А» в пункт «Б». В общей сложности на остановочных пунктах всех 18 районов Петербурга будут работать 350 волонтеров. Узнать их можно по специальному бейджу.

Врио председателя Комитета по транспорту Валентин Енокаев напомнил, что с сегодняшнего дня маршрутки ушли в историю, на их месте появились новые автобусы. В общей сложности было запущено свыше 40 новых автобусных маршрутов в различных районах Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 15 июля Санкт-Петербург попрощается с маршрутками в рамках заключительного этапа транспортной реформы.

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