Директор петербургского лицея-победителя рассказал о важности лабораторий будущих профессий в школах

В Петербурге существует проект, в рамках которого создаются лаборатории профессий в школах. Правительство выделяет гранты на оснащение предметными кабинетами и лабораториями нескольким образовательным учреждениям. Накануне в городе вручили сертификаты победителям, и одно из учебных заведений получило возможность развития профильных кабинетов второй раз.

Речь идет о Лицее № 369. Директор учебного заведения Константин Тхостов отметил, что конкуренция была достаточно высока, но подобная инициатива очень важна и полезна для школьников. Об этом рассказал телеканал Санкт-Петербург.

«Если мы хотим говорить о реальной профориентации, то где, как не в школе, формировать понимание и представление у ребенка о возможностях его родины», — заметил директор.

По словам Тхостова, в 2022 году в Лицее появится лабораторный корпус, где ученики смогут использовать свои знания, а также профессиональное и лабораторное оборудование. Таким образом, будет идти подготовка к будущей профессии химиков-технологов, медиков и биотехнологов.

«Химико-биологический профиль выступил с инициативой. Главное – запрос, и не только по линии химических лабораторий, но и экологический запрос», — подчеркнул эксперт.

Директор почеркнул, что лицей, которым он руководит, многопрофильный. Здесь также обучают ребят, которые готовят себя к работе в IT-сфере.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что учителя отмечают пользу идеи лабораторий профессий и ее развитие в школьных стенах.