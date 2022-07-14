Петербургские учителя рассказали о пользе грантов, выделенных на лаборатории профессий в школах

Петербургские учителя рассказали о пользе грантов, выделенных на лаборатории профессий в школах. Фото: unsplash

Петербургские учителя рассказали о пользе грантов, выделенных на лаборатории профессий в школах. Фото: unsplash

Сегодня в Санкт-Петербурге школам вручили сертификаты, свидетельствующие о выделении специальных грантов на развитие лабораторий будущих профессий на базе образовательных учреждений. Сами учителя отмечают пользу идеи и ее развитие в школьных стенах.

Своим мнением педагоги поделились в социальных сетях. Как отметила представительница круга преподавателей Евгения Гудковская, сейчас детям поколения Z требуются новые методы профессиональной ориентации. Ученые прогнозируют быстрые смены профессий и детям нужно научиться адаптироваться к этому.

«По мере появления новых профессий поколению Z необходимо учиться связывать знания из разных сфер и мыслить системно», — подчеркнула Гудковская.

Еще один эксперт Альфред Гринмирис отметил, что ещё со школьной скамьи дети смогут попробовать себя в самых разных современных профессиях, — это является безусловным плюсом.

«И отдельный плюс в том, что программы профориентации разработаны вместе с ведущими петербургскими вузами и предприятиями», — заключил специалист.

Всего денежный грант получили 66 петербургских школ, при это в общей сложности на конкурс отправили 163 заявки.