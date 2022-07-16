Петербург занял 3 место по новым случаям заболевания COVID-19

Петербург сегодня оказался на третьем месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 16 июля, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 364 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 329. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 975 человек с коронавирусом, а также Подмосковью, где выявили 397 новых случаев

За день в Петербурге выздоровели 348 человек, госпитализировали 83 местных жителя, скончались семь петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России отменили ковидные ограничения на границе, но жители все равно не могут уехать.