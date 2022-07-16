В Ленобласти зафиксировали 76 случаев коронавируса за сутки

В Ленобласти зафиксировали 76 случаев коронавируса за сутки
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: Смольный

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 76 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 447 местных жителей. Всего выздоровели 185 237 пациентов, в том числе 63 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 492.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 975 человек. А на втором месте оказалась Московская область — 397 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России отменили ковидные ограничения на границе, но жители все равно не могут уехать.

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В Ленобласти зафиксировали 76 случаев коронавируса за сутки