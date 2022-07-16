В России за сутки коронавирусом заразились 4,6 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 698 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 485 632. Об этом стало известно сегодня, 16 июля.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 314 человек, скончался 41 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 835 граждан. Накануне выздоровели 2 879 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 906 326.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 975 человек. А на втором месте оказалась Московская область — 397 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России отменили ковидные ограничения на границе, но жители все равно не могут уехать.