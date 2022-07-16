В Петербурге за сутки от коронавируса вакцинируются 3 тысячи человек

В Петербурге за сутки от коронавируса вакцинируются 3 тысячи человек
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb

Количество вакцинаций от коронавируса в Петербурге за сутки составляет в среднем 3 тысячи.

Как сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, прошлогодние показатели по числу вакцинаций в сутки были в несколько раз больше.

Он призвал петербуржцев привиться или ревакцинироваться от коронавируса прямо сейчас, пока в пунктах вакцинации нет очередей.

На сегодняшний день в городе работает 181 пункт вакцинации для взрослых и 92 прививочных пункта для детей. Также есть пять мобильных пунктов вакцинации. В запасах есть более 400 тысяч доз вакцины.

Лисовец напомнил, что для повторной вакцинации или после перенесенного ковида используется первый компонент «Спутника V», который идентичен «Спутнику Лайт».

«Своевременно сделанная прививка защитит от тяжёлого течения заболевания и поможет сохранить жизнь», — заявил чиновник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рекордная с мая заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Петербурге.

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