В Петербурге за сутки выявили 435 заболевших коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 435 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 33 человека, выздоровели – 62, умерли – восемь. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 541 359 местных жителей, вылечились — 1 503 320 человек, а общее число жертв достигло 34 245. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 918 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 402 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса вакцинируются 3 тысячи человек.