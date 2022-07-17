В Ленобласти зафиксировали 59 случаев коронавируса за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 59 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 506 местных жителей. Всего выздоровели 185 314 пациентов, в том числе 77 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 493.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 918 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 402 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса вакцинируются 3 тысячи человек.