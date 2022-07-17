Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, оформленной весной по высоким ставкам

Герман Греф сообщил о запуске рефинансирования собственной ипотеки, взятой клиентами в марте-мае по высоким ставкам. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Герман Греф сообщил о запуске рефинансирования собственной ипотеки, взятой клиентами в марте-мае по высоким ставкам. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сбербанк с 15 июля запустил рефинансирование собственной ипотеки, взятой клиентами в марте-мае по высоким ставкам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

Сбербанк в июне сообщал, что позволит клиентам снизить ставку по ипотеке, выданной весной от 13,9%, при этом рефинансирования льготных кредитов не будет. Ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт.

«Мы с 15 июля запустили эту программу. Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке — до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке», — сказал он журналистам после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка.

Греф отметил, что этим предложением можно воспользоваться один раз и только до 15 октября 2022 года.