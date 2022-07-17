В понедельник в Петербурге ожидаются дожди и до +19 градусов

В понедельник в Петербурге ожидаются дожди и до +19 градусов
В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Новая неделя в Петербурге начнется с дождливой и прохладной погоды.

В понедельник небо над Северной столицей будет частично затянуто облаками. В течение дня ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западных направлений ночью будет слабым, а днем усилится до умеренного. Об этом говорится в прогнозе синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью в городе на Неве похолодает до +12…+14 градусов, а днем температура воздуха прогреется максимум до +19 градусов. Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за циклона «Барбара» в Петербурге пройдут дожди, а температура будет ниже нормы. Сегодня Петербург останется на периферии североатлантического циклона «Барбара».

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