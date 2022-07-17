Из-за циклона «Барбара» в Петербурге пройдут дожди, а температура будет ниже нормы

Петербуржцев сегодня ждет прохладная и дождливая погода. Всему виной — циклон «Барбара».

Сегодня Петербург останется на периферии североатлантического циклона «Барбара». В городе снова будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут небольшие дожди, а в отдельных районах к осадкам могут присоединиться гроза. На улице будет на 2-3 градуса холоднее нормы, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется максимум до +21 градуса, в Ленобласти — до +22 градусов. Ветер юго-западных направлений 4-9 м/с, при грозе будет порывистым.

Атмосферное давление немного подрастет до 759 мм рт. ст., что около нормы.

Аналогичная погода будет в Петербурге и в понедельник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково в воскресенье задержали четыре рейса и два отменили.