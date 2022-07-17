В аэропорту Пулково в воскресенье задержали четыре рейса и два отменили

В воскресенье, 17 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны четыре авиарейса и два отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании FlyOne Armenia до Еревана, запланированный на 2:40, а также самолет AZAL до Гянджи (12:40).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Ургенча, Владикавказа, Нижнего Новгорода, Новосибирска.

С опозданием вылетит рейс до Ургенча, который должен был покинуть Северную столицу в 8:00, но его отложили до 8:30. Вылет рейса до Владикавказа перенесли с 8:40 на 9:25. Также задерживается рейс до Нижнего Новгорода — пассажиры улетят не в 10:30, а в 11:40. Рейс до Новосибирска, запланированный на 13:15, вылетит 14:20.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.