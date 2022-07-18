В Пулково 18 июля равное количество отмененных и задержанных рейсов

В первый день рабочей недели из петербургского аэропорта Пулково в путь не отправится 2 самолета, а еще два вылетят с задержкой.

На 09:00 по мск. в Петербурге уже есть один отмененный рейс. В 05:45 самолет из Северной столицы не полетел в Ереван. Следующий маршрут, который сегодня не будет осуществлен в 11:30 — это «Санкт-Петербург — Ереван».

Перенесенные на более позднее время тоже в первой половине дня. Так, пассажиры самолета, направляющегося во Владикавказ вместо 08:40 отправятся в путь в 09:25, а люди, запланировавшие сегодня поездку Казань на 09:25, полетят теперь в 13:30.

Все остальные рейсы, согласно онлайн-табло аэропорта, будут осуществлены по расписанию. Все изменения будут представлены на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уже две авиакомпании подали заявки в Минтранс РФ, в которых они просят вернуть самолеты иностранным лизингодателям.