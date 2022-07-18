Количество заболевших COVID-19 в обеих столицах России за сутки перепрыгнуло 500 человек

Количество заболевших COVID-19 в обеих столицах России за сутки перепрыгнуло 500 человек
Количество заболевших COVID-19 в обеих столицах России за сутки перепрыгнуло 500 человек. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

И Москва, .и Санкт-Петербург не радуют своей суточной статистикой по коронавирусу. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 517 новых случая коронавируса, в Москве — 926.

Госпитализированы 22 человека, выздоровели – 28, умерли – 6. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 541 876 местных жителей, вылечились — 1 503 348 человек, а общее число жертв достигло 34 251. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 926 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 375 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцина «ЭпиВакКорона» не очень эффективна в борьбе с поражением легких. По данным исследований ее эффективность составляет всего 2%.

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